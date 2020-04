25.04.2020, PP Unterfranken



Bach mutwillig verschmutzt

PFAFFENDORF, LKR. HASSBERGE. Am Donnerstagabend wurde die Polizeiinspektion Ebern über Verschmutzungen in der Weisach in Pfaffendorf informiert.

Eine Nachschau vor Ort gegen 18.00 Uhr ergab, dass größere Mengen Styropor im Bach umhertrieben. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei den Verursachern um ortsansässige Jugendliche handelte. Die freiwillige Feuerwehr Pfaffendorf war zur Säuberung des Gewässers vor Ort. Auf die Jugendlichen wartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.