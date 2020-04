24.04.2020, PP Unterfranken



Strohballen gehen in Flammen auf – Kripo ermittelt zur Brandursache – Zeugen gesucht!

BURGLAUER, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Donnerstagabend sind auf einer Wiese mehrere Strohballen in Flammen aufgegangen. In den vergangenen Wochen ist es im Umfeld zu ähnlich gelagerten Bränden auf landwirtschaftlichen Flächen gekommen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, bitten die Kripobeamten nun auch um Zeugenhinweise.

Kurz nach 20.00 Uhr war am Donnerstagabend die Mitteilung bei der Polizei eingegangen, dass mehrere Strohballen auf einer Wiese bei Burglauer brennen würden. Als die erste Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Neustadt am Einsatzort eintraf, brannten knapp 25 Strohballen lichterloh. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Burglauer und Münnerstadt waren schnell zur Stelle und löschten das Feuer ab. Verletzte gibt es nicht. Es entstand ein Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.000 Euro belaufen dürfte.



Im Rahmen ihrer Ermittlungen prüft die Kripo Schweinfurt nun, ob die Strohballen vorsätzlich in Brand gesetzt wurden und möglicherweise ein Zusammenhang mit den zurückliegenden Bränden besteht.

Wer glaubt, sachdienliche Hinweise geben zu können, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 bei der Kriminalpolizei Schweinfurt zu melden.