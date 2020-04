23.04.2020, PP Unterfranken



Nach schwerem Verkehrsunfall – Autofahrerin unter Reanimation in Krankenhaus gebracht

RÖTTINGEN, LKR. WÜRZBURG. Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Donnerstagnachmittag eine Seniorin mit ihrem Pkw von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug überquerte ein Grundstück, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Mit kritischem Gesundheitszustand kam die Fahrerin in ein Krankenhaus. Die Polizeiinspektion Ochsenfurt ist mit den Ermittlungen zum Unfallhergang betraut.

Kurz nach 13.00 Uhr hat sich der Verkehrsunfall in der Strüther Straße ereignet. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam die 79-Jährige mit ihrem VW in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überquerte einen terrassenförmig angelegten Vorgarten und kollidierte dabei mit mehreren Felsbrocken. Erst auf einem Feld abseits des Grundstücks blieb das schwer beschädigte Fahrzeug auf dem Dach liegen.



Die Freiwillige Feuerwehr Röttingen, die mit 24 Einsatzkräften vor Ort war, befreite die 79-Jährige aus dem Fahrzeugwrack. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung an der Unfallstelle und brachte die aus dem Landkreis Würzburg stammende Seniorin unter Reanimation in ein Krankenhaus.



Die Strüther Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Zwischenzeitlich war auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle gelandet.