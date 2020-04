20.04.2020, PP Unterfranken



Personenkontrolle bringt Rauchgift zum Vorschein – Tatverdächtiger versucht zu flüchten – ohne Erfolg!

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagabend hat die Aschaffenburger Polizei bei zwei Jugendlichen größere Mengen Rauchgift sichergestellt. Ein Tatverdächtiger hatte versucht, sich der Kontrolle zu entziehen. Auch er wurde jedoch nach kurzer Flucht vorläufig festgenommen. Gegen das Duo wird nun wegen des Verdachts des Rauschgifthandels ermittelt.

Beamte der Operativen Ergänzungsdienste Aschaffenburg waren am Samstagabend in Goldbach unterwegs, um Kontrollen anlässlich der Corona-Pandemie durchzuführen. Dabei gerieten zwei 16-Jährige ins Visier, die sich trotz der aktuell geltenden Ausgangsbeschränkungen gemeinsam in der Bayernstraße aufhielten.



Ein Jugendlicher ergriff plötzlich die Flucht und warf dabei eine größere Tüte in einen Grünstreifen. Er wurde jedoch kurz darauf von einem Beamten vorläufig festgenommen, der sofort die Verfolgung aufgenommen hatte. In der weggeworfenen Tüte kamen rund 70 Ecstasy- und LSD-Tabletten, knapp 40 Gramm Marihuana und andere Betäubungsmittel zum Vorschein. Bei dem bereits zuvor festgenommenen Jugendlichen stellten die Beamten unter anderem weitere knapp 30 Ecstasy- und LSD-Tabletten sicher.



Die weitere Sachbearbeitung in dem Fall übernahm in der Folge die Kriminalpolizei Aschaffenburg. Beide Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt. Die Ermittlungen werden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft geführt.