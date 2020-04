20.04.2020, PP Unterfranken



Größere Menge Marihuana sichergestellt – Kripo ermittelt gegen 20-Jährigen

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Beamte der Bayerischen Bereitschaftspolizei haben am Sonntagabend einen 20-Jährigen kontrolliert und dabei mehr als 100 Gramm Marihuana sichergestellt. Gegen den Mann ermittelt nun die Kriminalpolizei Aschaffenburg wegen des Verdachts des Rauschgifthandels.

Kurz vor 18.00 Uhr führten Beamte eines Unterstützungskommandos aus Würzburg in der Löherstraße in Aschaffenburg eine Personenkontrolle durch. Sie entdeckten bei dem 20-Jährigen zunächst eine geringe Menge Marihuana. In der Wohnung des Beschuldigten kamen in der Folge weitere rund 100 Gramm des Betäubungsmittels zum Vorschein, das teilweise wohl zum Weiterverkauf portioniert und abgepackt war.



Der 20-Jährige wurde festgenommen, zur Dienststelle gebracht und zuständigkeitshalber an die Kripo Aschaffenburg übergeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß. Die noch andauernden Ermittlungen in dem Fall führt die Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft.