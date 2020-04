18.04.2020, PP Unterfranken



Enkeltrickbetrüger ergaunert mehrere tausend Euro – Polizei warnt vor Masche und gibt Tipps

ESSELBACH, LKR. MAIN-SPESSART. Am Freitag haben Unbekannte ein Rentnerpaar um mehrere tausend Euro gebracht, indem sie sich als deren Enkel ausgaben. Auch in Elsenfeld, Gailbach und Aschaffenburg kam es zu Anrufen von Betrügern, die als falsche Verwandte in Notsituationen um Geld baten. Die Polizei informiert auch weiterhin über die fiese Masche der Betrüger und bittet die Bevölkerung, mit älteren Mitmenschen regelmäßig über dieses Phänomen zu sprechen.

Bereits am Vormittag hatte das Telefon bei der Seniorin geklingelt. Sowohl sie als auch ihr Ehemann glaubten ihren Enkel an der Stimme erkannt zu haben und waren sofort bereit, ihrem vermeintlichen Verwandten nach einem angeblichen Verkehrsunfall mit einem hohen Bargeldbetrag auszuhelfen. Obwohl die Mitarbeiter der örtlichen Bank das Paar auf einen möglichen Enkeltrick hinwies, holte der Geschädigte zur Mittagszeit mehrere tausend Euro bei der Bank ab. Seine Ehefrau übergab am Nachmittag ein Kuvert mit den Scheinen an einen angeblichen Freund des Enkels an der Apotheke in der Dorfstraße.



Der Abholer war etwa 40 Jahre alt, ca. 175 cm groß, hatte eine schlanke Figur und trug ein türkisfarbenes Shirt. Zeugenangaben zur Folge könnte ein mit zwei Männern besetzter grauer Opel Astra mit OF-Kennzeichen, der zur Tatzeit in Esselbach unterwegs war, mit dem Betrug in Zusammenhang stehen.

Die Marktheidenfelder Polizei ermittelt und richtet folgende Fragen an die Bevölkerung:

Wem ist das Fahrzeug aufgefallen?

Wer kann eventuell weitere Hinweise auf die beiden Männer geben?

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 09391/9841-0 zu melden.

Zudem hat die unterfränkische Polizei folgende Tipps für sie parat: