17.04.2020, PP Unterfranken



Ermittlungserkenntnisse nach Wohnungsbrand – Brennende Kerze offenbar ursächlich

WÜRZBURG / HEIDINGSFELD. Nach dem Wohnungsbrand in der Nacht zum Ostermontag liegen der Kriminalpolizei Würzburg inzwischen erste Erkenntnisse zur Brandursache vor. Demnach dürfte das Feuer durch eine brennende Kerze entstanden sein. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gibt es nicht.

Wie bereits berichtet, war das Feuer in dem Erdgeschoss-Appartement in der Eisenbahnstraße gegen 01.30 Uhr gemeldet worden. Der Wohnungsinhaber erlitt eine Rauchgasvergiftung. Die übrigen Bewohner konnten das Mehrfamilienhaus unverletzt verlassen. Die örtlichen Feuerwehren hatten den Brand schnell abgelöscht. Die unverletzten Bewohner konnten daraufhin in ihre Wohnungen zurückkehren.



Die Ermittlungen zur Brandursache übernahm in der Folge die Kriminalpolizei Würzburg. Die Brandfahnder gehen nach den aktuell vorliegenden Ermittlungserkenntnissen davon aus, dass der Wohnungsinhaber bei brennender Kerze eingeschlafen war. Diese hatte den Brand aller Wahrscheinlichkeit nach ausgelöst. Die Sachschadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro belaufen.

Erstbericht vom 13.04.2020: