Autofahrer unter Drogeneinfluss beschädigt mindestens sechs Fahrzeuge

ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch gegen 02:00 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale mehrere Anrufe ein, dass der Fahrer eines roten Kleinwagens mit mehreren platten Reifen durch die Spessartstraße fahre und mit seinem Auto schon andere Fahrzeuge angefahren habe.

Die alarmierten Streifen konnten in der Reigersbergstraße am Steuer eines VW einen 40-jährigen Mann antreffen. Sein Auto wies erhebliche Beschädigungen auf. Beim Wagenlenker fielen sofort drogentypische Ausfallerscheinungen auf, außerdem konnte die Streife bei ihm eine geringe Menge Marihuana auffinden und sicherstellen.



Der VW musste vom Anhalteort, einem Wendehammer, durch einen Abschleppdienst umgesetzt werden. Beim 40-Jährigen wurde auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt.



Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann von der Schönbornstraße über Stengerstraße, Südring, Würzburger Straße in die Spessartstraße gefahren war und hierbei mit mindestens sechs, meist rechts geparkten, Fahrzeugen seitlich kollidiert war. Insgesamt schätzt der polizeiliche Sachbearbeiter den Schaden auf etwa 20.000 Euro.

Verkehrsteilnehmer, welche durch den VW-Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Tel. 06021/857-2230 bei der Polizei zu melden!