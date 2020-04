14.04.2020, PP Unterfranken



Ermittlungen nach Sexualdelikt – Noch nicht identifizierte Geschädigte gesucht

Gemeinsame Presseerklärung des PP Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Würzburg vom 14.04.2020



WÜRZBURG / INNENSTADT. Mit einem ungewöhnlichen Zeugenaufruf wendet sich die unterfränkische Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Würzburg an die Öffentlichkeit. Durch Ermittlungen in anderer Sache besteht der begründete Verdacht, dass bereits im September 2016 ein damals 26-Jähriger offenbar eine junge Frau sexuell missbraucht hat.



Mit der Veröffentlichung des Lichtbildes des Tatverdächtigen erhofft sich die Kripo nun Hinweise auf die noch unbekannte Geschädigte.







Foto: Polizei

Im Rahmen von polizeilichen Ermittlungen in einer anderen Sache wurde der Kripo Würzburg bekannt, dass der zur Tatzeit 26-jährige Ilker A. in der Nacht vom Samstag, den 17.09.2016, auf Sonntag, den 18.09.2016, in einer Würzburger Wohnung sexuelle Handlungen an einer Frau vorgenommen hat. Die Frau weiß unter Umständen nicht, dass Sie Opfer einer Straftat geworden ist. Es scheint möglich, dass der Beschuldigte die Frau auf dem Würzburger Stadtfest kennengelernt hat, das am Freitag, den 16.09.2016, und Samstag, den 17.09.2016, stattfand.



Die Frau kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 20 bis 25 Jahre alt, schlanke Figur, dunkle, schulterlange und wellige Haare, trägt einen Ohrstecker links sowie ein Piercing (Ring) im rechten Nasenflügel.



Alle intensiven Ermittlungen der Polizei, die Geschädigte zu identifizieren, blieben bislang ohne Ergebnis, weshalb als letzte Möglichkeit beim Ermittlungsrichter ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erwirkt wurde. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Würzburg erhoffen sich mit der Veröffentlichung eines Lichtbildes des Tatverdächtigen nun Hinweise auf das Opfer und richten folgende Fragen an die Bevölkerung:

Wer kann sich erinnern, welche Frau während des Würzburger Stadtfestes 2016 in Begleitung dieses Mannes war?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise auf eine mögliche weibliche Begleitung des Mannes in der Zeit vom 15. September bis 18. September 2016 geben?

Die gesuchte Frau wird dringend gebeten, sich bei der Würzburger Kriminalpolizei zu melden. Hinweise von Zeugen werden rund um die Uhr von der Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 entgegen genommen.