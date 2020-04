13.04.2020, PP Unterfranken



Ein Verletzter bei Wohnungsbrand - Kripo ermittelt zur Brandursache

WÜRZBURG / HEIDINGSFELD. In den Morgenstunden des Ostermontags ist in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Das Feuer in einem Erdgeschoss-Appartement in der Eisenbahnstraße war gegen 01.30 Uhr gemeldet worden. Mit Ausnahme des Wohnungsinhabers der Brandwohnung konnten alle zwölf Bewohner das Haus unverletzt verlassen. Der Verletzte erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell ab.



Die evakuierten Hausbewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Wohnung, in welcher es gebrannt hatte, ist nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.



Zur Brandursache oder Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Sobald weiteres bekannt wird, wird nachberichtet.