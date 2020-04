08.04.2020, PP Unterfranken



Pfefferspray in Einkaufsmarkt – Rascher Ermittlungserfolg der Kitzinger Polizei

KITZINGEN. Nachdem am Dienstagmittag in einem Einkaufsmarkt in der Marktbreiter Straße ein Unbekannter Pfefferspray freigesetzt hatte und dadurch 14 Besucher leicht verletzt wurden, hat die Kitzinger Polizei den Verursacher noch am Abend identifiziert.

Demnach handelt es sich um einen 53-jährigen Landkreisbewohner, der im Bereich der Leergutannahme seine mitgeführten Taschen entleerte. In einer befand sich offensichtlich auch das Spray, dessen Außenhülle der Mann durch sein Hantieren wohl beschädigt hatte. Im Anschluss warf er das Spray in einen Abfallbehälter, von wo aus sich der Inhalt im gesamten Markt verbreitete. Die Ermittlungen dauern allerdings noch an.



Wie bereits berichtet, war der Grund für den Gasaustritt zunächst unklar, weswegen ein größeres Aufgebot an Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu dem Einkaufsmarkt ausgerückt war und diesen komplett geräumt hatte.