03.03.2020, PP Unterfranken



Fahndungserfolg nach Einbruchsversuch – Polizei nimmt drei Tatverdächtige vorläufig fest

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Würzburg vom 03.03.2020



KIST, LKR. WÜRZBURG. Aufmerksame Zeugen haben am frühen Montagmorgen drei Männer in die Flucht geschlagen, die offenbar versucht hatten, in eine Apotheke einzubrechen. Die Polizei fahndete nach den flüchtigen Tätern und nahm drei dringend Tatverdächtige vorläufig fest. Gegen die Männer wird nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls ermittelt.

Mitarbeiter der Autobahnmeisterei sind in der Nacht zum Montag, kurz nach 02.00 Uhr, auf drei mutmaßliche Einbrecher aufmerksam geworden, die sich an der Apotheke Am Rosengarten zu schaffen machten. Offenbar fühlten sich die Männer ertappt. Sie stiegen in einen Mitsubishi mit auswärtigen Kennzeichen und fuhren in Richtung Autobahn davon. Die aufmerksamen Zeugen verfolgten das Fahrzeug zunächst, setzten den Notruf ab und verloren den Pkw kurz darauf aus den Augen. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Land konnte den Mitsubishi jedoch kurze Zeit später auf der A3 in Richtung Frankfurt auffinden und anhalten. Die Beamten nahmen die drei männlichen Insassen im Alter von 25, 28 und 46 Jahren vorläufig fest und brachten sie zur Dienststelle.



Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernahm in der Folge die Kriminalpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg. Auf deren Anordnung wurden die Festgenommenen, die in Deutschland keinen festen Wohnsitz haben, am Dienstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Hierbei räumten die Beschuldigten den Einbruchsversuch in die Apotheke ein. Da keine Haftgründe vorlagen, kam das Trio auf richterliche Anordnung wieder auf freien Fuß.



Im Zuge der noch andauernden Ermittlungen wird geprüft, ob den Tatverdächtigen möglicherweise noch weitere Einbrüche nachgewiesen werden können.