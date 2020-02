22.02.2020, PP Unterfranken



Pkw und Kastenwagen kollidieren frontal – 40-Jähriger verstorben

LAUFACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Frontalzusammenstoß eines Pkw mit einem Kastenwagen auf der B26 ist am Samstagnachmittag der Fahrer eines Fiat ums Leben gekommen. Der Insasse im zweiten beteiligten Fahrzeug wurde schwer verletzt. Die Unfallermittlungen führt die Polizeiinspektion Aschaffenburg.

Nach ersten Erkenntnissen zum Unfallhergang war der Fahrer des Fiat Kastenwagens gegen 16.20 Uhr auf der B26 zwischen dem Kreisverkehr an den Weyberhöfen und Laufach-Frohnhofen unterwegs. Aus noch unklarer Ursache geriet der Aschaffenburger in einer leichten Linkskurve in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden VW Sharan.



Der 40-Jährige am Steuer des Fiats war in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Trotz sofortiger Reanimation kam für ihn jede Hilfe zu spät. Der 65-jährige Landkreisbewohner am Steuer des VWs wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.



Die Polizeiinspektion Aschaffenburg führt die Ermittlungen zum Unfallhergang. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg kam auch ein Sachverständiger vor Ort.



Die Freiwillige Feuerwehr aus Laufach kümmerte sich mit Unterstützung weiterer umliegender Feuerwehren um die Bergungs- und Aufräumarbeiten. Außerdem wurde die polizeiliche Verkehrslenkung im Zuge der knapp vierstündigen Sperrung der B26 übernommen.







