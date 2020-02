16.02.2020, PP Unterfranken



Polizeieinsatz zur Nachtzeit – Experte entschärft gefährliche Flüssigkeit in Kellerabteil

WÜRZBURG / FRAUENLAND. Am Samstagabend ist es nach dem Fund einer zunächst undefinierbaren Flüssigkeit in einem Kellerabteil zu einem gemeinsamen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst gekommen. Das Gemisch wurde durch einen Experten des Landeskriminalamtes in gesicherter Umgebung unschädlich gemacht.

Gegen 18.30 Uhr hatte die Würzburger Polizei einen Hinweis erhalten, dass sich in einem Kellerabteil in einem Wohnhaus in der Otto-Richter-Straße in zwei Gläsern eine Substanz befinden würde, die unter Umständen explosiv sein könnte. Sofort wurde in Abstimmung mit den zuständigen Behörden, der Feuerwehr und dem Rettungsdienst der Keller abgesichert und ein Spezialist des Landeskriminalamtes hinzugezogen. Auch eine mögliche Räumung der umliegenden Gebäude zur Sicherheit der Bewohner wurde vorbereitet, war letztendlich jedoch nicht notwendig.



Der Experte machte das Gemisch kurz nach Mitternacht unschädlich. Es wurden keine Personen gefährdet oder verletzt und es entstand zudem kein Sachschaden. Der Besitzer der Flüssigkeit wurde bereits ermittelt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz.