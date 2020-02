15.02.2020, PP Unterfranken



Jugendlicher greift Mädchen an - Polizei sucht Zeugen

BAD KISSINGEN. Am Freitagnachmittag hat ein unbekannter Jugendlicher auf dem Schulweg ein 10-jähriges Kind unvermittelt zu Boden gestoßen. Die Kripo Schweinfurt ermittelt und sucht Augenzeugen. Insbesondere ein männlicher Passant, der den Angriff auf das Mädchen offenbar beobachtet hat, wird dringend gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Um 13.20 Uhr war die Schülerin zu Fuß in der Franz-Schubert-Straße in Verlängerung der Sinnbergpromenade auf dem Heimweg, als sie plötzlich von einem Jugendlichen von hinten heftig zu Boden gestoßen wurde. Das erschrockene Mädchen schrie lauthals um Hilfe, verlor ihre Büchertasche und rannte schließlich in die Arme einer Passantin, die das Mädchen zu ihrer Mutter brachte und die Polizei verständigte. Die 10-Jährige blieb körperlich unverletzt.



Der Jugendliche war dunkel gekleidet und flüchtete Richtung Innenstadt während das Mädchen in Richtung Lenbachstraße davon gelaufen war. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen des Vorfalles. Ein männlicher Passant, der sich in der Nähe aufgehalten hat kommt als wichtiger Zeuge in Frage. Auch die Person, die die Schultasche des Mädchens aufgehoben und einem Mädchen übergeben hat wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Unter der Tel. 09721/202-1731 werden rund um die Uhr Hinweise entgegen genommen.