14.02.2020, PP Unterfranken



Nach Einbruch in Elektrofachmarkt – Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest – Richter erlässt Haftbefehle

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Würzburg vom 14.02.2020



WÜRZBURG UND ESTENFELD, LKR. WÜRZBURG. Am frühen Freitagmorgen haben Einbrecher aus einem Elektrofachmarkt Smartphones im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Würzburger Polizei nahm im Rahmen der Fahndung zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Sie befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft. Nach weiteren Komplizen wird noch gefahndet.

Mehrere Streifenbesatzungen machten sich gegen 02.45 Uhr auf den Weg zum Tatort Am Handelshof, nachdem ein Einbruchsalarm für den Elektrofachmarkt ausgelöst hatte. Bereits auf der Anfahrt wurde ein Diensthundeführer der Operativen Ergänzungsdienste Würzburg im Bereich der B 19 auf zwei Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen aufmerksam. Der Beamte nahm sofort die Verfolgung auf, da ihm die beiden Pkw verdächtig vorkamen. Die Fahrer gaben daraufhin jedoch Gas und fuhren mit deutlich hoher Geschwindigkeit davon. Der Diensthundeführer forderte sofort Unterstützung an, während die Pkw viel zu schnell durch das Ortsgebiet von Estenfeld fuhren. An einer Tankstelle hielten die Fahrzeuge schließlich an. Die Polizei nahm die beiden 24 und 28 Jahre alten Insassen vorläufig fest.



Wie sich in der Folge herausstellte, waren offenbar mindestens vier Täter über das Dach in den Elektrofachmarkt Am Handelshof eingestiegen. Aus dem Inneren fehlten Mobiltelefone im Wert von mehreren tausend Euro. Die Fahndung nach weiteren Tatverdächtigen musste ergebnislos abgebrochen werden. Es liegen jedoch Erkenntnisse vor, dass mindestens ein Täter zu Fuß und ohne Schuhe nach Versbach davonlief. Der Verbleib der Tatbeute ist noch Gegenstand der andauernden Ermittlungen.



Die beiden Festgenommenen, die aus Siegen bzw. Rumänien stammen, wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg am Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete gegen die Männer die Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts des schweren Bandendiebstahls an. Das Duo sitzt inzwischen in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten ein.

Um nähe Erkenntnisse zu den noch flüchtigen Tätern zu erlagen, hofft die Kripo Würzburg nun auch auf Hinweise von Personen, die evtl. Verdächtiges beobachtet haben:

Wer hat in der Nacht zum Freitag Am Handelshof etwas Verdächtiges beobachtet, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte?

Wer hat im Bereich des Elektrofachmarktes verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Wer ist möglicherweise auf einen Fußgänger aufmerksam geworden, der keine Schuhe trug und von Lengfeld nach Versbach flüchtete?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Mögliche Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei zu melden.