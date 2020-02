13.02.2020, PP Unterfranken



Fußgängerin von Pkw erfasst - 82-jährige Seniorin noch an Unfallstelle verstorben

OCHSENFURT, LKR. WÜRZBURG. Nach einem folgenschweren Verkehrsunfall am Donnerstagabend ist eine 82-jährige Fußgängerin noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Ochsenfurt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang überquerte eine 82-jährige Fußgängerin gegen 18:30 Uhr die Würzburger Straße in Kleinochsenfurt kurz der Einmündung zur Judengasse. Zeitgleich befuhr eine 20-jährige Frau mit ihrem VW die Würzburger Straße stadtauswärts. Aus bislang ungeklärter Ursache erfasste die junge Dame die Seniorin frontal mit ihrem Pkw.



Ein kurze Zeit nach dem Unfall eintreffender Notarzt konnte nichts mehr für die 82-jährige Seniorin tun. Die Fußgängerin ist noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen verstorben.



Die 20-jährige Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock und musste zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden.



Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Ochsenfurt. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg auch ein Sachverständiger zur Unfallstelle hinzugezogen.



Die Würzburger Straße musste in der Folge in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt werden. Die Polizeiinspektion Ochsenfurt wurde hierbei durch örtliche Feuerwehr unterstützt.