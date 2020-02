11.02.2020, PP Unterfranken



Von Windböe erfasst und abgestürzt – Arbeiter schwer verletzt

OSTHEIM V.D. RHÖN, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Montagnachmittag ist ein 41-Jähriger bei einem Betriebsunfall schwer verletzt worden. Offenbar war der Mann von einer starken Windböe erfasst worden und vom Dach einer Biogasanlage in die Tiefe gestürzt. Die Polizeiinspektion Mellrichstadt ermittelt.

Gegen 13.40 Uhr führte der 41-Jährige Wartungsarbeiten an der Lüftungsanlage einer Biogasanlage durch. Als er zu diesem Zweck auf dem Dach stand, wurde er von der Windböe erfasst. Er rutschte aus und stürzte etwa vier Meter in die Tiefe.



Der Firmenangestellte aus Erlangen erlitt bei dem Sturz eine Rückenverletzung. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach den vorliegenden Erkenntnissen ist die Verletzung des Mannes nicht lebensbedrohlich.