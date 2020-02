10.02.2020, PP Unterfranken



17-Jährige vermisst – Wer hat die Jugendliche gesehen?

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Seit vergangener Woche wird eine 17-Jährige aus Mainaschaff vermisst. Sämtliche Suchmaßnahmen nach der Jugendlichen verliefen bislang ergebnislos. Aus diesem Grund bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.



Foto: Polizei

Die 17-jährige Evelyn Nürenberg wird seit vergangenem Mittwoch, den 05. Februar 2020, vermisst. Die Jugendliche hatte sich in der Nähe des Hauptbahnhofes in Aschaffenburg von einer Freundin verabschiedet, um mit dem Zug nach Mainaschaff zu fahren. Dort kam sie jedoch nicht an. Hinweise, dass eine Straftat mit dem Verschwinden der 17-Jährigen in Zusammenhang stehen könnte, liegen aktuell nicht vor.



Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

167 cm groß und 58 Kilogramm schwer

Schlanke Figur

Braune schulterlange Haare mit blonden Strähnen

Trägt rechts einen Nasenstecker

Zuletzt bekleidet mit grauer Jogginghose und weißen Nike Schuhen

Wer die Jugendliche nach ihrem Verschwinden am Mittwochabend, gegen 23.00 Uhr, gesehen hat oder Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2231 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.