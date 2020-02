08.02.2020, PP Unterfranken



Nach zwei Wohnungseinbrüchen - Kripo bittet um Zeugenhinweise

ELSENFELD U. KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Im Laufe des Freitagnachmittags ist ein Unbekannter in zwei Wohnungen eingestiegen und hat in beiden Fällen Schmuck entwendet. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hofft nun insbesondere auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der erste Einbruch ereignete sich dem Sachstand nach am Freitag zwischen 15:00 Uhr und 17:40 Uhr. Ein Unbekannter ist auf noch unbekannte Art und Weise in eine Wohnung am Nordring in Kleinwallstadt eingestiegen und hat Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.



Eine Erdgeschosswohnung „Am Dammshof“ in Elsenfeld war ebenfalls das Ziel eines Unbekannten. Über ein rückwärtiges Fenster gelangte er zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr, und Freitag, 16:00 Uhr, in die Erdgeschosswohnung und erbeutete auch hier Schmuck.



In beiden Fällen konnte der Täter unerkannt entkommen. Ein möglicher Zusammenhang zwischen den Taten wird geprüft.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 06021/857-1731 mit der Kripo Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.