06.02.2020, PP Unterfranken



Hinweisschilder an Seminarzentrum besprüht - Kriminalpolizei sucht Zeugen

JOHANNESBERG, OT RÜCKERSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte zwei Schilder mit Hakenkreuzen besprüht. Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Die Sachbeschädigung an den beiden Schildern an der Abzweigung der Staatsstraße 2443 zur Zufahrt des Seminarzentrums muss sich dem Sachstand nach im Zeitraum zwischen Dienstag, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 07.15 Uhr, ereignet haben. Die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.



Wer sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.