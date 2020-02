05.02.2020, PP Unterfranken



Sattelzug mit erheblichen Mängeln aus dem Verkehr gezogen

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Auf der A3 bei Hösbach stellten Beamte der Verkehrspolizei am Dienstag bei der Kontrolle eines mit Stückgut beladenen Sattelzuges erhebliche technische Mängel fest. Der Lastwagen musste bis auf weiteres stehen bleiben.

So waren hier gleich mehrere Bremsscheiben gerissen bzw. komplett verschlissen, außerdem wiesen zahlreiche Reifen kaum noch bzw. überhaupt kein Reifenprofil mehr auf. Eine Überprüfung der Ladung ergab zudem, dass diese nicht ausreichend gegen Verrutschen gesichert war. Frachtstücke in der 2. und 3. Etage waren teilweise überhaupt nicht gesichert. Der Sattelzug war aufgrund der gemachten Feststellungen nicht mehr verkehrstüchtig, er wurde von den Beamten direkt in eine Fachwerkstatt begleitet. Hier wurde die Weiterfahrt bis zur vollständigen Reparatur der festgestellten Mängel untersagt. Der 26-Jährige rumänische Fahrer musste eine Sicherheit für die zu erwartenden Strafe hinterlegen.