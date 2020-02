04.02.2020, PP Unterfranken



Polizeilicher Kontroll- und Präsenzeinsatz auf Bahnhöfen und im Schienenverkehr

LKR. MILTENBERG. Am Freitagabend wurden durch verstärkte Präsenz in und an Bahnhöfen sowie in den Zügen im Bereich Obernburg / Miltenberg gemeinsame Kontrollen von Landespolizei und Bundespolizei durchgeführt. Ziel war es, neben der Verfolgung von Straftaten auch das Sicherheitsgefühl, insbesondere von Zugreisenden, zu stärken.

Bei sieben kontrollierten Personen wurden geringe Mengen von Amphetamin bzw. Cannabis aufgefunden. Diese Personen müssen sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Ein Fahrzeugführer, welcher in der Nähe des Bahnhofs Miltenberg kontrolliert wurde, hatte zu viel Promille. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 0,82, woraufhin die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden wurde.



Bei einer weiteren Kontrolle, ebenfalls am Miltenberger Bahnhof, konnte ein 16-Jähriger mit Tabakwaren angetroffen werden, welche sichergestellt wurden. Aufgrund der zahlreichen Betäubungsmittelverstöße und der überwiegend positiven Resonanz der Zugreisenden, sind weitere Kontrolleinsätze geplant.