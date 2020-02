01.02.2020, PP Unterfranken



Unbekannter Täter schlägt Taxifahrer und flüchtet ohne zu bezahlen - Polizei sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:30 Uhr, kam es zu einer Streitigkeit zwischen einem Taxifahrer und seinem Fahrgast. Dieser weigerte sich am Zielort in der Tauberstraße das fällige Fahrtgeld zu bezahlen und schlug dem Fahrer stattdessen ins Gesicht.

Der Taxifahrer erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Behandlung. Vor dem Vorfall soll das Taxi noch in der Schillerstraße, an der dortigen Tankstelle, gehalten haben. Der Täter trug eine auffällige Jacke mit Camouflage Muster.

Zeugen, die zu dem Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.