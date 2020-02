01.02.2020, PP Unterfranken



Frau stiehlt Jeansjacke und greift Verkäuferin an - Polizei nimmt Tatverdächtige fest

BAD KISSINGEN. Am Freitagvormittag teilte eine Zeugin der Polizei Bad Kissingen ein Handgemenge in einem Bekleidungsgeschäft in der Unteren Marktstraße mit. Wie sich dann bei der Sachverhaltsaufnahme herausstellte, hatte eine 59-jährige Frau eine Jeansjacke in ihre mitgeführte Tasche gepackt und wollte den Laden verlassen, ohne die Ware zu bezahlen.

Einer aufmerksamen Verkäuferin kam das Verhalten der Frau verdächtig vor, weshalb sie diese aufhielt und in ihre Tasche schauen wollte. Dies versuchte die 59-jährige jedoch mit Gewalt zu verhindern, weshalb es zu einem Gerangel kam. Hier bei zog sich die Verkäuferin sogar leichte Verletzungen an der Hand zu.



Die Tatverdächtige flüchtete anschließend noch ins Treppenhaus, wo sie dann durch die Polizeibeamten aufgegriffen wurde. Wie sich herausstellte, hatte sie in ihrer Tasche weiteres Diebesgut aus anderen Geschäften im Gesamtwert von 900 Euro. Das Diebesgut konnte im Anschluss in die Läden zurückgebracht werden. Gegen die Frau wird nun wegen Räuberischen Diebstahls und Ladendiebstahls ermittelt.