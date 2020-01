30.01.2020, PP Unterfranken



Unbekannte Person mit Waffe gesichtet – Größerer Polizeieinsatz nach verdächtiger Wahrnehmung

KÜRNACH, LKR. WÜRZBURG. Am Donnerstagnachmittag hat die Polizei ein Notruf erreicht, wonach ein Mann mit einer Schusswaffe in der Hand in Kürnach gesichtet worden war. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land fahndete in der Folge mit Unterstützungskräften nach dem Verdächtigen. Die Suchmaßnahmen verliefen bislang jedoch ergebnislos.

Gegen 14.00 Uhr war der Mitteiler auf den Mann aufmerksam geworden, der zu Fuß in der Mühlhäuser Straße unterwegs war und offenbar eine Schusswaffe in der Hand hielt. Ob es sich hierbei um eine scharfe Waffe oder beispielsweise um eine Schreckschusspistole handelte, ist derzeit noch unklar. Der Zeuge gab an, von dem Unbekannten bedroht worden zu sein. Zu einer Schussabgabe kam es nicht. Demzufolge kamen auch keine Personen zu Schaden. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land war mit zahlreichen eigenen Kräften und mit Unterstützung benachbarter Polizeidienststellen im Einsatz, um nach dem Verdächtigen zu fahnden. Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen führten bislang jedoch nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Die Polizei wird weiterhin (insbesondere auch im Laufe der Nacht) verstärkt im Ortsbereich von Kürnach präsent sein.

Es liegt folgende Täterbeschreibung vor:

20 bis 25 Jahre alt

Trug grüne Jacke und Mütze

Führte Rucksack mit sich

Nach den vorliegenden Erkenntnissen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Bedrohung. Um den Täter identifizieren zu können, hoffen die Beamten nun auch auf Hinweise von Personen, die unter Umständen sachdienliche Angaben machen können.