28.01.2020



Brand eines Reifenlagers – Schaden im sechsstelligen Bereich

ELTMANN, LKR. HAßBERGE. Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am frühen Dienstagmorgen zu einem Brand vor einer Lagerhalle für Reifen gekommen. Über 100 Einsatzkräfte der regionalen Feuerwehren kämpften gegen die Flammen, konnten aber ein Übergreifen des Feuers auf den Dachstuhl der Halle nicht verhindern. Der entstandene Sachschaden wird sich dem derzeitigen Sachstand nach im sechsstelligen Bereich bewegen.

Die integrierte Leitstelle Schweinfurt teilte gegen 02:30 Uhr den Vollbrand eines Reifenlagers in der Straße „Vorstadt“ mit. Bereits beim Eintreffen der ersten Streife der Haßfurter Polizei brannte der Außenbereich um die Lagerhalle lichterloh.



Trotz des schnellen Eintreffens der Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl der Lagerhalle nicht verhindert werden. Ein angrenzendes Wohnhaus konnte dank des Großeinsatzes der Feuerwehr davor bewahrt werden ein Raub der Flammen zu werden.



Bis zu 103 Einsatzkräfte von zehn regionalen Feuerwehren kämpften gegen die Flammen an und waren noch bis in die Morgenstunden mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Zur Lokalisierung einzelner Glutnester mussten Teile des Hallendaches entfernt werden.



Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten acht Anwohner ihre Häuser verlassen und wurden in einer Werkshalle vom Rettungsdienst betreut. Der entstandene Sachschaden ist momentan noch nicht genau zu beziffern, wird sich aber wohl im sechsstelligen Bereich bewegen.



Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, welche die Kripo Schweinfurt noch in der Nacht von der Polizei Haßfurt übernommen hat. Neben den regionalen Feuerwehren befanden sich 23 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes mit einem Einsatzleiter sowie einem Notarzt und ein Fachberater des THW am Einsatzort.