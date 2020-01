27.01.2020, PP Unterfranken



250 Gramm Haschisch und Ecstasy sichergestellt – Ermittlungen gegen 51-Jährigen

OCHSENFURT, LKR. WÜRZBURG. Am Sonntagmorgen hat die Ochsenfurter Polizei die Wohnung eines 51-Jährigen durchsucht und dabei eine größere Menge Rauschgift entdeckt. Gegen den Mann ermittelt nun die Kriminalpolizei Würzburg wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Kurz vor 07.00 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Ochsenfurt den 51-Jährigen, der sich im Bereich des Bahnhofs aufhielt. Die Beamten entdeckten bei dem Mann zunächst ein verschreibungspflichtiges Medikament, das er offenbar legal besaß. Der Ochsenfurter räumte in der Folge jedoch ein, in Besitz von Ecstasy zu sein, welches er in seiner Wohnung aufbewahre.



Die Beamten machten sich gemeinsam mit dem Beschuldigten auf den Weg zu dessen Wohnung, wo der 51-Jährige freiwillig zwei Ecstasy-Tabletten aushändigte. Als den Polizisten aber auch starker Cannabisgeruch in die Nase stieg, nahmen sie die Wohnräume genauer unter die Lupe. Sie entdeckten schließlich mehr als 250 Gramm Haschisch. Sämtliche Betäubungsmittel wurden sichergestellt.



Der Tatverdächtige wurde festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernahm in der Folge die Kriminalpolizei Würzburg. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 51-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.