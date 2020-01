27.01.2020, PP Unterfranken



Zwölfjähriger aus Jugendeinrichtung vermisst – Wer hat den Jungen gesehen?





UNTERPLEICHFELD, LKR. WÜRZBURG. Seit vergangenem Freitag wird ein zwölf Jahre alter Junge aus einer Jugendeinrichtung vermisst. Sämtliche Suchmaßnahmen nach dem Kind verliefen bislang ergebnislos. Die Polizei bittet daher nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.



Foto: Polizei

Nach der Schule ist der vermisste Kawa AL KHAN am vergangenen Freitag nicht in die Jugendeinrichtung zurückgekehrt. Nachdem er vermisst gemeldet worden war, überprüfte die Polizeiinspektion Würzburg-Land mögliche Anlaufadressen mit negativem Ergebnis. Es gibt aktuell keine Hinweise, wo sich der Zwölfjährige aufhalten könnte. Hinweise auf eine Straftat in Zusammenhang mit dem Verschwinden des Jungen liegen nicht vor.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

164 cm groß

Schlanke Figur

Schwarze, wellige Haare

Trug vor seinem Verschwinden eine Tarnfleckenhose, eine dunkelblaue Jacke mit Fell an der Kapuze und dunkle Sportschuhe

Wer den Jungen nach seinem Verschwinden gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1630 mit der Polizeiinspektion Würzburg-Land in Verbindung zu setzen.