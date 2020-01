27.01.2020, PP Unterfranken



Geschwindigkeit von 153 km/h lediglich einen Abstand von 14 Meter einhielt

Geiselwind, LKR. Kitzingen. Bereits letzte Woche fuhr ein Pkw-Fahrer auf der A 3 durch eine Messstelle der Autobahnpolizei, die stationär auf einer Brücke aufgebaut war. Der Opel-Fahrer hielt zu seinem Vordermann einen Abstand von 14 Meter ein - das bei einer Geschwindigkeit von 153 km/h.

Am Freitag der vorletzten Woche errichteten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried eine stationäre Messstelle auf einer Brücke der A 3 in Richtung Frankfurt. Etwa gegen 11.30 Uhr fuhr der männliche Opel-Fahrer durch die Messstelle. Dabei hielt er zu seinem Vordermann lediglich einen Abstand von 14 Meter ein - und das bei einer Geschwindigkeit von 153 km/h. Bei dieser Geschwindigkeit hätte der Pkw-Fahrer einen Abstand von mindestens 76 Meter zu seinem Vordermann einhalten müssen.



Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 320 EUR und 2 Punkte in Flensburg. Außerdem darf er seinen Führerschein für 2 Monate abgeben.



Bei der zweistündigen Messung gingen den Beamten 14 Fahrzeugführer ins Netz, die nun mit einem Bußgeldverfahren rechnen dürfen. Zwei davon bewegen sich im Fahrverbotsbereich.