25.01.2020, PP Unterfranken



Widerstand bei Vollzug eines Haftbefehls – Ein Polizeibeamter verletzt

HAMMELBURG, LKR. BAD KISSINGEN. Am frühen Samstagmorgen hat eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Hammelburg einen Haftbefehl vollstreckt. Der Betroffene leistete bei der Maßnahme Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten derart, dass er seinen Dienst beenden musste.

Gegen 03:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Hammelburg eine Ruhestörung in der Von-der-Tann-Straße gemeldet. Als die Streifenbesatzung eintraf, erkannte diese eine per Haftbefehl gesuchte Person in der Wohnung. Bei der Verhaftung widersetzte sich der Mann der Maßnahme. Er würgte einen Beamten derart, dass dieser verletzt wurde, seinen Dienst nicht weiter verrichten konnte und eine weitere Streifenbesatzung zur Unterstützung kommen musste. Darüber hinaus wurden die eingesetzten Polizeibeamten von dem Beschuldigten mehrfach beleidigt. Weitere Personen, die zur Tatzeit in der Wohnung anwesend waren, versuchten aktiv, die Verhaftung des Mannes zu verhindern.



Den aufgrund eines Haftbefehls gesuchten Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung.

Gegen die Personen, welche die Verhaftung verhindern wollten, wird wegen versuchter Gefangenenbefreiung ermittelt.