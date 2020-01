23.01.2020, PP Unterfranken



Einbruch in Schmuckgeschäft – Festnahme auf frischer Tat

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Würzburg vom 23.01.2020:



MARGETSHÖCHHEIM, LKR. WÜRZBURG. Nach einem Einbruch in ein Schmuckgeschäft haben Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Land am frühen Donnerstagmorgen einen dringend Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Er wurde inzwischen dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen den Mann an.

Nachdem kurz vor 03.00 Uhr die Alarmanlage des Geschäfts ausgelöst hatte, eilten sofort mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Würzburg-Land und benachbarter Dienststellen zum Einsatzort in der Würzburger Straße. Die eintreffenden Beamten entdeckten an dem Gebäude eine offen stehende Eingangstür. Im Inneren trafen die Beamten schließlich auf den Beschuldigten, der sich in einem Raum versteckt hielt. Neben ihm lag eine Tüte, in der bereits mehrere Schmuckstücke zur Mitnahme verpackt waren. Ein Tierabwehrspray, welches der Mann bei sich hatte, wurde ebenfalls sichergestellt.



Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 38-Jährigen aus dem Landkreis Main-Spessart, der bereits in der Vergangenheit unter anderem auch wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist. Er wurde festgenommen und zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle gebracht.



Am Donnerstagnachmittag wurde der Festgenommene auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete gegen den 38-Jährigen die Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts des Diebstahls mit Waffen an. Der Beschuldigte sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt ein.



Die noch andauernden Ermittlungen in dem Fall werden von der Polizeiinspektion Würzburg-Land in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg geführt. Geprüft wird dabei auch, ob dem Beschuldigten noch weitere zurückliegende Straftaten nachgewiesen werden können.