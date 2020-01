21.01.2020, PP Unterfranken



Von eigenem Gabelstapler überrollt – 75-Jähriger erleidet schwere Verletzungen

KIRCHHEIM, LKR. WÜRZBURG. Bei privaten Arbeiten ist am Montagvormittag ein 75-jähriger Gabelstaplerfahrer verunglückt. Der Mann wurde von seinem eigenen Fahrzeug überrollt und dabei schwer verletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Würzburg-Land.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 10.00 Uhr in der Straße „In der Breund“, wo der 75-Jährige private Arbeiten durchführte. Er war gerade dabei, mit einem Gabelstapler eine Metallwanne zu befördern, als das Fahrzeug auf abschüssiger Fahrbahn ins Schaukeln geriet. Die Wanne rutschte von der Gabel und dem Senior gelang es nicht mehr, den Gabelstapler unter Kontrolle zu bringen. Er sprang ab und wurde in der Folge von dem führerlosen Fahrzeug mitgeschleift und überrollt.



Der 75-Jährige erlitt bei dem Unfall lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache übernahm die Polizeiinspektion Würzburg-Land. Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch eine Sachverständige eingeschaltet. Im Einsatz befanden sich zudem die Freiwilligen Feuerwehren aus Kirchheim und Kleinrinderfeld.



Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der Staplerfahrer alleinbeteiligt verunglückt ist. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.



