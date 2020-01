18.01.2020, PP Unterfranken



E-Bike-Diebe auf einem Autohof in Rüdenhausen erfolgreich - Täter flüchtig

RÜDENHAUSEN, LKR. KITZINGEN. In der Nacht von Freitag auf Samstag konnten Diebe die Ladefläche eines auf einem Autohof in Rüdenhausen geparkten LKW öffnen, von dieser insgesamt 30 fabrikneue E-Bikes / Pedelecs in einem Gesamtwert von ca. 60000,- € entwenden und unerkannt flüchten.

Der im Führerhaus des LKW schlafende Fahrer hat hiervon erst Kenntnis erlangt, als dieser seinen Kontrollgang um den LKW vor Fahrtantritt vollzog. Aktuell liegen keine Erkenntnisse hinsichtlich der Täter vor.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen diesbezügliche Hinweise gerne unter der Nummer 09302/910-0 entgegen.