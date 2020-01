18.01.2020, PP Unterfranken



Pkw am Waldfriedhof aufgebrochen - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG. Unbekannte haben am Freitag einen Pkw aufgebrochen und aus diesem einen Geldbeutel und ein Smartphone entwendet. Die Aschaffenburger Polizei hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Freitagnachmittag, in der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des

Waldfriedhofes im Stockstadter Weg ein Audi A 6 aufgebrochen. Aus der im Fußraum

abgestellten Handtasche entwendete der Unbekannte den Geldbeutel sowie ein schwarzes Mobiltelefon der Marke Samsung entwendet. In der Geldbörse befanden neben Bargeld auch diverse Scheckkarten und Ausweisdokumente. Der Sachschaden beläuft sich auf 450 Euro.



Die Polizeiinspektion Aschaffenburg weist aus diesem Grund nochmal darauf hin, dass

insbesondere in abgestellten Fahrzeugen keine Wertgegenstände zurück gelassen werden

sollten.

Zeugen des Vorfalls sollen sich bitte mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter

Telefon 06021/857-2231 in Verbindung setzen.