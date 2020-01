17.01.2020, PP Unterfranken



Einbruch in Einfamilienhaus - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein Unbekannter gewaltsam in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Die Kripo Aschaffenburg hofft bei ihren Ermittlungen nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach ist der Unbekannte zwischen Mittwoch, 18:30 Uhr, und Donnerstag, 19:00 Uhr, über ein rückwärtiges Fenster gewaltsam in das Einfamilienhaus in der Goethestraße eingestiegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen flüchtete er ohne Beuteschaden in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 mit der Kripo Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.