14.01.2020, PP Unterfranken



Kripo gelingt Schlag gegen örtliche Drogenszene

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Würzburg vom 14.01.2020



LOHR A. MAIN, LKR. WÜRZBURG. Nach monatelangen Ermittlungen griff die Kripo Würzburg am Sonntagabend zu. Sie nahm zwei mutmaßliche Drogendealer fest, die inzwischen in Untersuchungshaft sitzen. Ein Kilogramm Amfetamin, kleine Mengen Cannabis und Waffen wurden sichergestellt.

Seit September 2019 ermittelte die Kripo Würzburg in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Würzburg unter anderem gegen zwei Männer, die im Verdacht stehen, illegal mit Rauschgift zu handeln. Am Sonntagabend sollte es nach Erkenntnissen der Polizei zur Übergabe von einer größeren Menge Amfetamin kommen. Gegen 18:30 Uhr wurden die beiden Männer im Alter von 29 und 58 Jahren in der Innenstadt vorläufig festgenommen. Das Rauschgift, welches übergeben werden sollte - ein Kilogramm Amfetamin - konnte bei dem 29-Jährigen aufgefunden und sichergestellt werden. Beamte entdeckten in der Wohnung eines der Beschuldigten zudem diverse Waffen. Bei neun anschließenden Wohnungsdurchsuchungen in Zusammenhang mit dem Verfahren, bei denen auch ein Staatsanwalt zugegen war, fanden die Ermittler insgesamt weitere 200 Gramm Amfetamin und kleinere Mengen Cannabis. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden die zwei Ortsansässigen am Montag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mit Waffen gegen beide erließ.



Die mutmaßlichen Drogendealer sitzen inzwischen in Justizvollzugsanstalten. Die weiteren Ermittlungen führt die Kripo Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft.