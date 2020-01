14.01.2020, PP Unterfranken



Einbruch in Kirche - Kripo sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG/LEIDER. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht zu Montag Zugang in eine Kirche und durchsuchte Schubladen und Schränke in den Sakristeien nach Beute. Der hinterlassene Sachschaden übersteigt den Entwendungsschaden deutlich. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen drang ein bislang unbekannter Täter über eine Außentüre der Sakristeien in die St. Laurentius-Kirche in der Kirchstraße ein und begann nach Beute zu suchen. Er brach im weiteren Verlauf mehrere Türen zu verschiedenen Sakristeien auf und durchwühlte Schubladen und Schränke auf der Suche nach Bargeld und Wertgegenständen. Der Einbrecher entwendete zwei Schalen und zwei Gläser mit passenden Golddeckeln im Wert von rund 100 Euro. Im Anschluss trat der Unbekannte seine Flucht an. Er hinterließ Sachschaden im Wert von rund 750 Euro.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.