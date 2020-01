13.01.2020, PP Unterfranken



1 Kilogramm Marihuana im Kofferraum - 21-Jähriger in Untersuchungshaft

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Schweinfurt von 13.01.2020



BAD KISSINGEN. In der Nacht zu Sonntag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Kissingen einen Pkw, in dessen Kofferraum die Polizisten 1 Kilogramm Marihuana aufgefunden haben. Der 21-jährige Pkw-Fahrer sitzt nun in Untersuchungshaft.

Gegen 23:20 Uhr unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Bad Kissingen einen Pkw in der Würzburger Straße einer Kontrolle. Im Kofferraum des Wagens entdeckten die Polizisten zwischen einigen Einkaufstaschen eine Tüte mit knapp über einem Kilogramm Marihuana. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Der Fahrer des VW, ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Bad Kissingen, räumte ein, das Marihuana im Laufe des Samstags gekauft zu haben. Der junge Mann, der zudem einen höheren Bargeldbetrag und verbotener Weise ein Einhandmesser bei sich führte, wurde vorläufig festgenommen. Die 19 und 20 Jahre alten Mitfahrer wurden nach ihrer Vernehmung wieder entlassen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die weiteren Ermittlungen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei dem Beschuldigten fanden Beamte neben einer Schreckschusswaffe und Utensilien zum Verkauf von Betäubungsmitteln noch einen vierstelligen Bargeldbetrag, der aus Drogenverkäufen stammen soll. Das mutmaßliche Drogengeld wurde beschlagnahmt.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der VW-Fahrer am Sonntagvormittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 21-Jährigen, der zwischenzeitlich in Untersuchungshaft sitzt.