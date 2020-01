12.01.2020, PP Unterfranken



Schmuck im Wert von 15.000 Euro gestohlen

MÖMLINGEN, LKR. MILTENBERG. Ein bislang unbekannter Täter ist am Freitag, in der Zeit von 12:00 - 19:00 Uhr, in eine Wohnung in der Harzstraße in Mömlingen eingebrochen und entwendete aus dieser Schmuck im Wert von ca. 15.000 EUR und Bargeld in Höhe von ca. 600 EUR.

Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach drang der Täter über eine Tür im rückwärtigen Garten des Anwesens in das Schlafzimmer der Wohnung ein und verließ diese nach seiner Tat vermutlich über eine Kellertür in den von der Straße abgewandten Seite des Gartens. Es gibt bislang keine Hinweise auf den Täter. Die Polizei Obernburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zum Tatzeitpunkt im Bereich der Harzstraße gesehen haben, werden gebeten sich unter Tel. 06022/629-0 bei der Polizei Obernburg zu melden.