10.01.2020, PP Unterfranken



Callcenterbetrug - Kripo ermittelt

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagnachmittag wurde ein 67-Jähriger durch sogenannte Callcenteragenten um 24.000 Euro betrogen. Die Kripo ermittelt und sucht nach einem bislang unbekannten Geldabholer.

Am Donnerstagnachmittag wurde ein 67-Jähriger von einer angeblich Bekannten telefonisch kontaktiert und um Bargeld für eine Anzahlung für einen Wohnungskauf gebeten. Der gutgläubige Mann übergab daraufhin zwischen 14 Uhr und 15 Uhr in der Anne-Frank-Straße 24.000 Euro an einen ihm völlig unbekannten Geldabholer. Dieser soll etwa 175cm groß und komplett dunkel gekleidet gewesen sein.

Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.

Das Polizeipräsidium Unterfranken rät daher nochmals eindringlich: