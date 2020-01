06.01.2020, PP Unterfranken



Drogen auf der Autobahn - Autobahnpolizei fünffach erfolgreich

WÜRZBURG, LKR. WÜRZBURG, LKR. KITZINGEN. Am Sonntag waren die Beamten der Autobahnpolizei Würzburg erneut im Bereich der Rauschgiftkriminalität erfolgreich.

In der Zeit von 11:30 Uhr bis 22:00 Uhr konnten fünf Fahrzeuge auf der BAB A3 selektiert werden, deren Insassen Drogen mit sich führten. In allen Fällen wurden so genannte „weiche Drogen“ aufgefunden und beschlagnahmt. Gegen jene Personen, welchen die Betäubungsmittel zugeordnet wurden, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Zwei der Beschuldigten mussten noch vor Ort eine Sicherheit hinterlegen.



Im Verlauf der Kontrolle eines der vorgenannten Fahrzeuge bei Randersacker konnten bei einem Fahrzeugführer zudem noch Anhaltspunkte gewonnen werden, welche auf einen zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Bei einer eingehenden Überprüfung der Fahrtauglichkeit bestätigten sich die Verdachtsmomente, weswegen diesem Fahrzeugführer die Weiterfahrt sofort untersagt wurde. In diesem Fall wurde ein Bußgeldverfahren eröffnet.