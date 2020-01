05.01.2020, PP Unterfranken



Fußgänger mit Schutzengel

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Einen Schutzengel hatte wohl ein 31-Jähriger, der sich nach einer Veranstaltung ausgerechnet auf einer Straße niederließ und dort von einem Auto erfasst wurde.

Der deutlich alkoholisierte Mann nutzte nach dem Besuch einer Veranstaltung in Niedernberg die nahe Fahrbahn gegen 03:00 Uhr, um sich dort auszuruhen. Ein 59-jähriger Autofahrer konnte dem am Boden sitzenden nicht mehr ausweichen und erfasste diesen an den Beinen.



Nachdem der Schutzengel des Betrunkenen glücklicherweise zur Stelle war, wurde der junge Mann nur leicht verletzt und konnte nach einer Untersuchung im Krankenhaus wieder entlassen werden.