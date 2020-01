05.01.2020, PP Unterfranken



Fahrfehler mit Folgen - 8 Personen verletzt

ROHRBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Wie wichtig die oft zitierte Achtsamkeit im Straßenverkehr ist, wurde am frühen Samstagabend auf der BAB 3, kurz vor der Rastanlage Spessart-Nord, einem 78-jährigen Autofahrer erneut vergegenwärtigt.

Ein Rentner aus Nordrheinwestfalen reagierte auf das verkehrsbedingte Abbremsen eines vorausfahrenden Ford zu spät und fuhr auf dessen Fahrzeugheck auf. Hierdurch wurde der Ford auf einen weiteren Pkw aufgeschoben, sodass letztendlich drei Fahrzeuge unfallbedingt auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kamen.



Von den insgesamt 9 Personen, welche sich in den Fahrzeugen befanden, erlitten 8 leichte Verletzungen und wurden vorsorglich in die umliegenden Krankenhäuser des Landkreises eingeliefert.



Bis zur vollständigen Räumung der Unfallstelle musste die A3 zunächst für ca. 20 Minuten voll gesperrt werden. Später konnte der Verkehr über zwei Fahrstreifen vorbeigeleitet werden.

Die Absicherungs- und Aufräumarbeiten übernahmen die freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden Oberndorf und Esselbach, sowie die Feuerwehr der Stadt Marktheidenfeld.

Ebenfalls war das technische Hilfswerk aus Marktheidenfeld am Ort des Geschehens zugange.



Die unfallbedingte Beeinträchtigung der Hauptfahrbahn belief sich auf insgesamt 1,5 Stunden.