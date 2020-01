03.01.2020, PP Unterfranken



Einbruch in Wohnhaus - Kripo sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG. Bislang unbekannte Täter nutzten einen Kurzurlaub einer Familie, um in deren Wohnanwesen einzudringen. Die Einbrecher hinterließen Sachschaden, der den Entwendungsschaden bei Weitem übersteigt. Die Kripo ermittelt und sucht nach Zeugen.

Bewohner eines Einfamilienhauses in der Kirchnerstraße nutzten die Feiertage zu einem Kurzurlaub und verließen ihr Anwesen am 19.12.2019. Als sie am Nachmittag des 02.01.2020 zurückkehrten mussten sie feststellen, dass bislang unbekannte Täter in dieser Zeit gewaltsam in das Haus eingedrungen waren und sämtliche Schubladen und Schränke auf der Suche nach Beute durchwühlt hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen entkamen die Einbrecher im Anschluss mit einem geringen Bargeldbetrag und anderen geringfügigeren Wertgegenständen. Der Sachschaden, den die Unbekannten hinterließen, übersteigt den Entwendungsschaden um das Zehnfache.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.