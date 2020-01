03.01.2020, PP Unterfranken



Einbruch in Arztpraxis - Kripo sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG. Bislang unbekannte Täter drangen über Silvester gewaltsam in ein Ärztehaus ein und entwendeten geringere Bargeldbeträge aus zwei Praxen. Der hinterlassene Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Zwischen Dienstagmorgen und Donnerstagfrüh drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Ärztehaus in der Elisenstraße ein. Im dritten Obergeschoss brachen die Unbekannten in zwei gegenüberliegende Praxen ein und entwendeten jeweils geringere Bargeldbeträge. Die Einbrecher hinterließen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.