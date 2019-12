17.12.2019, PP Unterfranken



Drei Flüchtlinge auf Ladefläche – Polizei ermittelt wegen Schleusung

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagmittag hat ein 47 Jahre alter Mann gemeinsam mit der Aschaffenburger Verkehrspolizei drei afghanische Flüchtlinge auf der Ladefläche seines Lkws gefunden. Die Männer waren offenbar unbemerkt in Serbien in den Anhänger gelangt.

Gegen 12.10 Uhr hatte der Fahrer eines serbischen Lkw von seinem verplombten Anhänger Klopfgeräusche vernommen. Er verständigte die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach, die mit mehreren Streifen zur Rastanlage Spessart Nord an der A 3 kam. Dort wurde der Anhänger geöffnet und die Beamten fanden drei Personen vor. Die Männer im Alter von 16, 17 und 27 Jahren waren den Umständen entsprechend wohlauf. Sie stammen aus Afghanistan und waren nach ersten polizeilichen Erkenntnissen an der Grenzen Serbien-Ungarn von Schleusern auf die Ladefläche gebracht worden.



Die drei Flüchtlinge haben bei den Aschaffenburger Beamten geäußert, einen Asylantrag stellen zu wollen. Nach Abschluss der Feststellung der Identität der Männer und erster polizeilicher Maßnahmen sind die Afghanen auf dem Weg in eine Aufnahmeeinrichtung in Schweinfurt. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei u. a. hinsichtlich der Schleusung der Männer laufen weiterhin.