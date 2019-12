16.12.2019, PP Unterfranken



Einbruch in Einfamilienhaus - Kripo bittet um Hinweise

GAUKÖNIGSHOFEN, LKR. WÜRZBURG. Am frühen Donnerstagabend drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und entwendete Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Die Kripo sucht nach Zeugen der Tat.

Zwischen 17:30 Uhr und 18:20 Uhr öffnete ein bislang unbekannter Täter gewaltsam die Terrassentüre eines Einfamilienhauses Bei der Kapelle und gelangte so ins Innere des Wohnhauses. Der Einbrecher durchsuchte sämtliche Schränke und Schubladen im Erd- sowie Obergeschoss nach Beute. Letztlich wurde der Unbekannte fündig, entwendete Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro und trat im Anschluss die Flucht an. Er hinterließ neben dem Entwendungsschaden noch Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.