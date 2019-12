16.12.2019, PP Unterfranken



Einbrecher hinterlässt hohen Sachschaden – Kripo bittet um Zeugenhinweise

HEIMBUCHENTHAL, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Einbrecher hat in den vergangenen Wochen in einem leerstehenden Wohnhaus Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro angerichtet. Entwendet wurde offenbar nichts. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt und bittet um Hinweise.

Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen muss sich der Einbruch am Waldblickweg im Zeitraum zwischen dem 15. November 2019 und vergangenem Sonntag ereignet haben. Der Täter schlug eine Fensterscheibe ein und brach Türen auf, um in die einzelnen Wohnräume zu gelangen. Die Gesamtschadenshöhe wird auf über 5.000 Euro geschätzt.

Wer im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.