14.12.2019, PP Unterfranken



Heizungsrohr geplatzt

SCHWEINFURT. In der Nacht zu Samstag löste die Meldung über eine Explosion in der Schweinfurter Innenstadt einen größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aus. Ursächlich hierfür zeigte sich ein geplatztes Heizungsrohr. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.

Gegen 23:00 Uhr meldeten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Max-Reger-Straße eine Explosion. Daraufhin beorderten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst ein Großaufgebot an Einsatzkräften zur Unglücksstelle. Vor Ort stellten Beamte der Polizeiinspektion Schweinfurt zusammen mit Männern der Feuerwehr erleichtert fest, dass der laute Knall von einem geplatzten Heizungsrohr in der Erdgeschosswohnung des Hauses herrührte, aus der nun ausschließlich heißer Wasserdampf entwich.



Durch das Platzen des Heizungsrohres, welches auf einen technischen Defekt zurückzuführen ist, wurden weder Personen verletzt, noch das Wohnhaus beschädigt.